Ahu Yagtu (Piril) e Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 27 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar ritorna a casa.

La forza di una donna 2: cosa succede il 27 settembre

Nel frattempo, Bahar si prepara con grande emozione a lasciare l’ospedale per tornare a casa. Ad attenderla ci sono i suoi figli e tutte le persone che le vogliono bene, pronte ad accoglierla con affetto. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

