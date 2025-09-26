La forza di una donna 2, le anticipazioni del 27 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 27 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 27 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar ritorna a casa.
La forza di una donna 2: cosa succede il 27 settembre
Nel frattempo, Bahar si prepara con grande emozione a lasciare l’ospedale per tornare a casa. Ad attenderla ci sono i suoi figli e tutte le persone che le vogliono bene, pronte ad accoglierla con affetto. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
entertainment
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
FILM
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity