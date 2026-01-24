Nella nuova puntata di lunedì 26 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin inganna Emre.
Sirin recita con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa.
Intanto Bahar inizia ad accusare un certo malessere.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.