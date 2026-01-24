Catalogo
SERIE TV24 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 26 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 26 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nisan, Doruk e Sirin in una scena de La forza di una donna 2Nisan, Doruk e Sirin in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 26 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin inganna Emre.

La forza di una donna 2: cosa succede il 26 gennaio

Sirin recita con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa.

Intanto Bahar inizia ad accusare un certo malessere.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

