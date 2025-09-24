La forza di una donna 2, le anticipazioni del 25 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 25 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 25 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar capisce di amare Afir dopo aver parlato con Ceyda.
La forza di una donna 2: cosa succede il 25 settembre
Durante la convalescenza in ospedale, Bahar riceve un rimprovero affettuoso da Ceyda per aver chiamato Arif di nascosto. Tuttavia, è proprio Ceyda ad aiutarla a capire che Arif è l’uomo che ama davvero.
Nel frattempo, Piril si presenta a casa di Enver e Hatice. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
