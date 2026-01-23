Catalogo
SERIE TV23 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 24 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 24 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 24 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin va da Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 24 gennaio

Dopo lo scontro con Enver e il suo conseguente allontanamento dalla casa paterna, Sirin si reca da Bahar chiedendole un'ospitalità che, però, le viene negata.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

