Nella nuova puntata di giovedì 20 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, il lavoro di Sirin.
Sirin lavora nel negozio di tessuti di Dündar, ma dissuade i clienti che si presentano, mostrando svogliatezza e disinteresse nella vendita.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.