SERIE TV19 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 20 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 20 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, il lavoro di Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 novembre

Sirin lavora nel negozio di tessuti di Dündar, ma dissuade i clienti che si presentano, mostrando svogliatezza e disinteresse nella vendita.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

