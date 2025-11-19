Catalogo
SERIE TV19 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 20 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 20 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Talat Bulut (Halit Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender tenta di fare pressione su Yildiz affinché parli con Zeynep, insinuando che ciò che dovrà rivelarle non è affatto una bugia e lasciando intendere che tra lei e Alihan sia davvero accaduto qualcosa.

