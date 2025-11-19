La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 20 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender tenta di fare pressione su Yildiz affinché parli con Zeynep, insinuando che ciò che dovrà rivelarle non è affatto una bugia e lasciando intendere che tra lei e Alihan sia davvero accaduto qualcosa.