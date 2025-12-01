Nella nuova puntata di martedì 2 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril tenta il suicidio.
Dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Sarp e Bahar, Piril va in crisi, dà vita a una scenata isterica e, più tardi, tenta il suicidio.
Sarà Bahar a intervenire in tempo e a salvarla.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.