SERIE TV01 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 2 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 2 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 2 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril tenta il suicidio.

La forza di una donna 2: cosa succede il 2 dicembre

Dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Sarp e Bahar, Piril va in crisi, dà vita a una scenata isterica e, più tardi, tenta il suicidio.

Sarà Bahar a intervenire in tempo e a salvarla.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

