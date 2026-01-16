Catalogo
SERIE TV16 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 17 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar in una scena de La forza di una donna 2Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 17 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica.

La forza di una donna 2: cosa succede il 17 gennaio

Durante la festa per la circoncisione di Doruk la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica sempre di più e degenera definitivamente con l'arrivo di Nezir.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

