Nella nuova puntata di sabato 17 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica.
Durante la festa per la circoncisione di Doruk la tensione tra Bahar e Sirin si intensifica sempre di più e degenera definitivamente con l'arrivo di Nezir.
