SERIE TV15 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 16 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Serif Erol (Enver) in una scena de La forza di una donna 2Serif Erol (Enver) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 16 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver prende in carico il locale di Arif.

La forza di una donna 2: cosa succede il 16 dicembre

Arif è in carcere con l’accusa di complicità nell’omicidio di Yeliz, così Enver si occupa della gestione del suo locale, con l’aiuto di Ceyda.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

