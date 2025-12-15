Serif Erol (Enver) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 16 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver prende in carico il locale di Arif.

La forza di una donna 2: cosa succede il 16 dicembre

Arif è in carcere con l’accusa di complicità nell’omicidio di Yeliz, così Enver si occupa della gestione del suo locale, con l’aiuto di Ceyda.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

