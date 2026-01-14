Catalogo
SERIE TV14 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 15 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 15 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Hatice in una scena de La forza di una donna 2Hatice in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 15 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin minaccia di suicidarsi.

La forza di una donna 2: cosa succede il 15 gennaio

La festa per la circoncisione di Doruk sta per iniziare e Sirin, sentendosi non benvenuta in casa, minaccia di togliersi la vita.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

