Nella nuova puntata di giovedì 15 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin minaccia di suicidarsi.
La festa per la circoncisione di Doruk sta per iniziare e Sirin, sentendosi non benvenuta in casa, minaccia di togliersi la vita.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.