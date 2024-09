Italia Uno On Stage presenta "Roberto Lipari…E ho detto tutto"

Italia Uno On Stage torna domenica 15 settembre in prima serata su Italia 1 con lo spettacolo "Roberto Lipari…E ho detto tutto"

Domenica 15 settembre in prima serata su Italia 1, torna Italia Uno On Stage, con lo spettacolo Roberto Lipari…E ho detto tutto: una serata all'insegna della comicità e dell'ironia con un grande campione della risata. Dal Teatro Al Massimo di Palermo, Roberto Lipari presenta il suo show. Partendo dalla famosissima citazione di Totò, "E ho detto tutto", che con questa frase riusciva magicamente a mettere un punto a qualsiasi questione, Lipari cercherà di mettere un punto "comico" anche agli argomenti più spinosi. Durante lo spettacolo, infatti, verranno toccati vari temi come quelli legati all'ecologia, alla legalità, le crisi culturali e non solo. Il tutto affrontato all'insegna della comicità, dell'ironia e della poesia, offrendo momenti di puro divertimento e riflessione. E non mancheranno anche l'incursione del compagno di bancone di Striscia la Notizia Sergio Friscia e simpatici camei dei colleghi Corrado Fortuna, Nicola Savino, Fabrizio Biggio e Rosario Fiorello.