Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio

Mehmet e Tahir indagano su un ex poliziotto coinvolto nel caso di Ali Galip, ma Tahir agisce di nascosto dal commissario, trasmettendo informazioni riservate ai suoi uomini.

Bade affronta Mehmet per il suo tradimento, mentre Tahir teme che Farah voglia lasciarlo, ma la donna gli confessa il suo amore e propone di fuggire in Francia con Kerim per ricominciare.

Durante un inseguimento, Cihan si suicida davanti a Mehmet e Tahir, e il cellulare dell’uomo diventa una prova delicata, che Tahir invita a non registrare ufficialmente.

Nel giorno del compleanno di Tahir, Farah organizza una sorpresa e Vera pianifica una serata alternativa.

Quando Ali Galip scopre l’esistenza della cimice, i sospetti ricadono su Farah. Durante un tentativo di fuga con Bade, le due vengono colpite da un agguato armato, e Tahir, avvertito al telefono, corre in ospedale mentre Farah inizia a temere il coinvolgimento diretto di Ali Galip.

