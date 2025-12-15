Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 22 al 24 dicembre durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 22 al 24 dicembre

Farah ha scoperto che Gonul e Kaan vogliono sposarsi in segreto, quindi ne parla con Tahir che organizza un incontro tra loro due nel loro locale. Intanto, Mehmet si ritira dal caso relativo all'omicidio di Alperen.



Tahir, sconvolto dopo l'incontro con Sadullah, si rifugia in una vecchia casa abbandonata, un luogo per lui familiare. Ed è intenzionato ad ucciderlo.



Ali Galip parla con Tahir delle continue operazioni della polizia, che stanno minando la stabilità dell'organizzazione: entrambi sanno che dietro a tutto ciò la mano di Mehmet.



Farah è in attesa dell'arrivo dal donatore, e nel frattempo svuota il vecchio appartamento e

restituisce le chiavi a Perihan.



Infine, Farah è sconvolta per l'omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim, ma Tahir le assicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato di un incidente.



