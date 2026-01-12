Engin Akyürek (Tahir Lekesiz) e Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio

Behnam scopre di essere il padre di Kerim dopo il test di paternità, mentre continua a tenere Farah sotto controllo.

Tahir riesce a individuare il luogo in cui Farah è prigioniera, ma viene incastrato per il tentato omicidio di Mehmet e finisce di nuovo in carcere.

In tribunale Tahir si rifiuta di concedere il divorzio, ma Farah torna a vivere con Behnam, affrontando l’ostilità della sua famiglia.

Quando Tahir tenta di liberarla, Farah lo respinge e gli rivela che Kerim è guarito grazie al midollo del padre. Poco dopo arriva la polizia, chiamata dalla stessa Farah, e Tahir comprende che il loro legame sembra definitivamente spezzato.

Mehmet si risveglia dal coma e scagiona Tahir, che viene immediatamente liberato. Tuttavia l’uomo, pur innocente, resta profondamente segnato, soprattutto quando Mehmet confessa di non ricordare chi gli abbia sparato.

