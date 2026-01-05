Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio

Farah insiste per tornare a casa e non restare in ospedale dopo l'attentato subito da lei e Bade. Tahir è convinto che dietro ci sia Benham e insieme a Mehmet irrompe in un hotel dove costringe l'ambasciatore iraniano a contattare Behnam.



Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia.



Mehmet esprime il suo amore per Bade al matrimonio di Kaan e Gonul. Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip. Il giorno dopo, Mehmet avvia un'operazione su agnello nero e agnello bianco, con conseguenze imprevedibili.



A quasi un anno dall'operazione di Ali Galip e Orhan, Farah e Tahir si ritrovano in tribunale: lei curata ed elegante, lui ancora detenuto. Farah ha chiesto il divorzio, ma Tahir rifiuta di concederglielo.



Torniamo agli eventi dell'anno precedente: Tahir ha la pistola puntata contro Ali Galip, ma decide di lasciarlo andare, convinto che la polizia farà il suo corso.

