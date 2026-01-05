Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV05 gennaio 2026

Io sono Farah, le trame della settimana dal 12 al 16 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi nella soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:
Demet Ozdemir in una scena di Io sono FarahDemet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio

Farah insiste per tornare a casa e non restare in ospedale dopo l'attentato subito da lei e Bade. Tahir è convinto che dietro ci sia Benham e insieme a Mehmet irrompe in un hotel dove costringe l'ambasciatore iraniano a contattare Behnam.

Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia.

Mehmet esprime il suo amore per Bade al matrimonio di Kaan e Gonul. Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip. Il giorno dopo, Mehmet avvia un'operazione su agnello nero e agnello bianco, con conseguenze imprevedibili.

A quasi un anno dall'operazione di Ali Galip e Orhan, Farah e Tahir si ritrovano in tribunale: lei curata ed elegante, lui ancora detenuto. Farah ha chiesto il divorzio, ma Tahir rifiuta di concederglielo.

Torniamo agli eventi dell'anno precedente: Tahir ha la pistola puntata contro Ali Galip, ma decide di lasciarlo andare, convinto che la polizia farà il suo corso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video