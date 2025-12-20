Negli episodi dell'ultima settimana di Io sono Farah, in onda dal 15 al 19 dicembre su Canale 5, in un flashback, scopriamo che Mehmet è figlio di due amici di Orhan. Da giovane, Orhan è stato colpito al petto da Ali Galip.

Kaan spiega a Gonul la connessione tra Farah e la sua famiglia. Farah e Tahir sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Akingi. Gonul se la prende con Farah per essersi unita a chi ha ucciso Alperen, poi trova il fascicolo sul caso di Kaan.

Farah e Tahir si sposano. Mehmet viene sospeso a tempo indeterminato e poi affronta Tahir dopo aver scoperto che Ali Galip gli ha ordinato di ucciderlo.

Gli episodi della serie tv turca Io sono Farah vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il venerdì alle 21.20 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

