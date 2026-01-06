Nei nuovi episodi di Io sono Farah, andati in onda lunedì 5 gennaio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahir racconta a Farah quello che ha scoperto il suo avvocato. Poco dopo, Tahir viene condotto all'ambasciata iraniana e contattato da Behnam.



Farah e Kerim ottengono la cittadinanza turca.



Farah organizza una sorpresa a Tahir per il compleanno. Successivamente, Tahir porta Farah dagli Akingi per festeggiare il suo compleanno. A fine serata, Farah dice agli Akingi l'intenzione di partire per la Francia insieme a Tahir e Kerim.



Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah andate in onda il 5 gennaio su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE