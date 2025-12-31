Nei nuovi episodi di Io sono Farah, andati in onda martedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Farah incontra Mehmet di nascosto: la donna vuole scoprire chi ha ucciso il donatore di suo figlio Kerim.

Tahir ordina ai suoi uomini di rapire un membro di una famiglia mafiosa rivale perché crede che sia coinvolto nella morte del donatore.

In un parcheggio, Farah viene aggredita, ma il rapimento fallisce grazie all'intervento di Vera.

Tahir chiede a Farah di rimanere in casa di Ali Galip. Bade scopre la verità sull'incidente del donatore di Kerim.

Tahir e Farah si baciano e si lasciano andare a un momenti di passione.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah andate in onda il 30 dicembre su Canale 5.

