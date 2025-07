Ecco cosa succederà nel primo episodio della nuova serie Io sono Farah, in onda lunedì 28 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prima puntata di lunedì 28 luglio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemi - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - la giovane donna iraniana immigrata a Istanbul Farah assiste a un omicidio.

Io sono Farah: cosa succede il 28 luglio

La protagonista della serie è Farah, una giovane iraniana immigrata a Istanbul con suo figlio di sei anni di nome Kerim. Il bambino è costretto a vivere isolato perché il suo sistema immunitario risulta gravemente compromesso.

Farah lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da dei criminali, assiste a un omicidio. Per salvarsi la vita la donna si offre di pulire il sangue dal pavimento. Una volta terminato il suo compito, Farah viene portata in macchina da Tahir, un uomo che sembra essere uno dei capi dell'organizzazione criminale.

Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE