Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.
Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan trascina Farah in un negozio. Appena uscite dal negozio, Tahir compare all'improvviso e porta via Farah.
Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano incessantemente Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir viene colpita Gonul. Farah colpisce Tahir e torna da Behnam.
Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e da' in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte.
Farah dice a Behnam che, avendo ucciso Tahir, non ha più armi da usare contro di lei, ma l'uomo la fa ricredere quando la informa di aver mandato Kerim a vivere in Iran. Sopraffatta dal dolore, Farah decide di arrendersi e si taglia le vene.