Engin Akyurek (Tahir) e Demet Ozdemir (Farah) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio

Con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan trascina Farah in un negozio. Appena uscite dal negozio, Tahir compare all'improvviso e porta via Farah.



Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano incessantemente Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir viene colpita Gonul. Farah colpisce Tahir e torna da Behnam.



Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e da' in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte.



Farah dice a Behnam che, avendo ucciso Tahir, non ha più armi da usare contro di lei, ma l'uomo la fa ricredere quando la informa di aver mandato Kerim a vivere in Iran. Sopraffatta dal dolore, Farah decide di arrendersi e si taglia le vene.



