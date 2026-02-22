La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Demet Ozdemir (Farah) in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2: la trama del 22 febbraio

Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un’alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir.

Mahmud tenta di imporre la sua autorità sulla famiglia, ma finisce per attirarsi le ire di tutti, annunciando l’arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici anni.

Akbar non è disposto a cedere, ma Mahmud si mostra perentorio e durante la discussione minaccia anche Farah, insinuando che potrebbe subire la stessa sorte del padre.

Nel frattempo, Rashan informa il figlio che la domestica ha trovato un coltello tra gli oggetti di Farah, e Behnam la accusa di volerlo uccidere. Poco dopo, lo stesso coltello viene usato per ferire Mahmud; Farah accorre in suo soccorso, ma quando si rende conto di essere stata incastrata e tenta di salvarlo, la domestica la incolpa di omicidio, costringendola alla fuga.

Intanto Vera è ostaggio di Mehmet, che cerca di convincerla ad ammettere di aver detto a Behnam dell’esistenza di suo fratello. Vera nega con decisione, ma quando Mehmet le rivela che Behnam ha preso suo fratello, comincia a sospettare di una menzogna. In effetti, Behnam ha ottenuto un campione di sangue di Tahir, consegnandolo a Mehmet come se fosse quello del fratello, e una volta ottenuti i risultati, Mehmet, ignaro che suo fratello sia proprio Tahir, si trova costretto a obbedire agli ordini di Behnam e a pianificare la sua eliminazione.

Nel frattempo, Farah e Tahir si rifugiano in un luogo sicuro, certi di non poter essere trovati, ma Farah teme che Behnam e la sua famiglia possano convincere Kerim che sua madre abbia tentato di uccidere Mahmud.

Intanto, Mahmud viene sottoposto a una delicata operazione in ospedale, dall’esito incerto.

La situazione si complica ulteriormente quando Mehmet è ormai disposto a sacrificarsi pur di salvare suo fratello, ma l’arrivo di Vera riesce a scongiurare il pericolo. Vera rivela finalmente la verità: Tahir e Mehmet sono fratelli, e i loro genitori erano stati uccisi da Ali Galip nel tentativo di stanare Vera e Orhan, che si erano rifugiati a casa loro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE