La puntata integrale del 23 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Tugce viene portata in ospedale e operata d'urgenza dopo l'aggressione subita. Eren, disperato, chiama Ilgaz per avvisarlo dell'accaduto. Così, Ilgaz e Ceylin si precipitano in ospedale.
Poco dopo, il chirurgo che l’ha operata informa tutti che le condizioni della ragazza sono molto gravi, nonostante il lunghissimo intervento subito.
Nel frattempo, Yekta è di pessimo umore.