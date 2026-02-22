Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA23 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 23 febbraio in streaming

La puntata del 23 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 23 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 23 febbraio

Eren in una scena di Segreti di famiglia 3Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Tugce viene portata in ospedale e operata d'urgenza dopo l'aggressione subita. Eren, disperato, chiama Ilgaz per avvisarlo dell'accaduto. Così, Ilgaz e Ceylin si precipitano in ospedale.

Poco dopo, il chirurgo che l’ha operata informa tutti che le condizioni della ragazza sono molto gravi, nonostante il lunghissimo intervento subito.

Nel frattempo, Yekta è di pessimo umore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video