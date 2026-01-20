Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di martedì 27 gennaio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Farah si taglia le vene.

Io sono Farah 2: cosa succede il 27 gennaio

Farah supplica Behnam di lasciare in pace Tahir, ma lui vuole ucciderlo. Behnam e Tahir si affrontano: Tahir si dimostra compassionevole e gli salva la vita. Behnam ne approfitta e lo fa cadere da un edificio in costruzione.



Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e da' in escandescenze.



Farah dice a Behnam che, avendo ucciso Tahir, non ha più armi per ricattarla, ma l'uomo la fa ricredere quando la informa di aver mandato Kerim a vivere in Iran. Sopraffatta dal dolore, Farah decide di farla finita e si taglia le vene.

