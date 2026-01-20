Catalogo
SERIE TV20 gennaio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 27 gennaio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda martedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah 2Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di martedì 27 gennaio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Farah si taglia le vene.

Io sono Farah 2: cosa succede il 27 gennaio

Farah supplica Behnam di lasciare in pace Tahir, ma lui vuole ucciderlo. Behnam e Tahir si affrontano: Tahir si dimostra compassionevole e gli salva la vita. Behnam ne approfitta e lo fa cadere da un edificio in costruzione.

Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e da' in escandescenze.

Farah dice a Behnam che, avendo ucciso Tahir, non ha più armi per ricattarla, ma l'uomo la fa ricredere quando la informa di aver mandato Kerim a vivere in Iran. Sopraffatta dal dolore, Farah decide di farla finita e si taglia le vene.

