Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV11 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 12 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 12 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Una scena de La forza di una donna 3Una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 12 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Bahar vanno nel panico.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 marzo

Ceyda e Bahar, in preda al panico, sventano la retata della polizia intrufolandosi al piano di sopra, dalla signora Calibe, fingendosi sue parenti.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video