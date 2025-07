La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 20 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 20 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 20 luglio

Bahar apprende che Ela era incinta e che in seguito al pestaggio ha perso il bambino.

La sua disperazione si trasforma in collera quando scopre che Timur ha sempre saputo della relazione tra Ela e il suo capo.

Timur, messo sotto pressione da Banu, cerca di convincere Bahar a ritirare la denuncia. Bahar si oppone con tutte le sue forze.

Hale, la madre di Ilker, decide di affrontare la questione in prima persona offrendo a Bahar e alla sua famiglia dieci milioni di dollari e la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti.

Bahar non solo non accetta, ma rende subito pubblica la notizia creando ulteriore scandalo attorno a Ilker.

L'uomo nel frattempo è in prigione in custodia cautelare, ma dopo aver subito un tentativo di linciaggio da parte degli altri detenuti viene trasferito in ospedale.

