Il Volo - Tutti per uno, la prima puntata in streaming

Dall'iconica cornice dell'Arena di Verona, Il Volo torna con un incredibile e inedito concerto. La prima puntata de Il Volo - Tutti per uno è su Mediaset Infinity

Martedì 14 maggio in prima serata su Canale 5, è andato in onda il primo appuntamento de Il Volo - Tutti per uno.

La prima di tre serate evento dalla prestigiosa cornice dell'Arena di Verona, con il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata de Il Volo - Tutti per uno disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Un grande spettacolo all'insegna della grande musica con ospiti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti.

Gli ospiti della prima puntata sono: Giorgia, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Currieri e Mara Sattei.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE