Scopriamo come termina la storia di Balaban e Gloria raccontata nella serie Il Turco con Can Yaman

L'emozionante finale della serie de Il Turco, con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro, è andata in onda martedì 15 aprile in prima serata su Canale 5.

La serie è tratta da fatti realmente accaduti ed è ambientata nella città di Moena. Di seguito, scopriamo come si conclude la serie Il Turco e le storie che legano il giannizzero Balabam a Gloria.

Come finisce la serie Il Turco?

Marco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana e oscura Francesco agli occhi dei suoi sudditi.

Gloria è prigioniera di Diana e Balaban, con tutto il villaggio, pianifica per liberarla. Francesco usa Padre Angelo per incontrare in segreto Balaban e i due stringono un patto. Mentre Balaban vuole liberare Gloria, Francesco vuole liberarsi di Marco ed avere il potere.

Padre Angelo racconta a Balaban la verità sul passato di Marco, fratellastro de Il Turco. Balaban interrompe le nozze di Marco e Diana.

Il Turco, chi muore alla fine della serie?

Il vescovo decreta un duello all'ultimo sangue tra Marco e Balaban. Durante il duello, il Turco rivela a Marco di aver ucciso Angelo.

Quando il duello sta per concludersi con la vittoria di Balaban, Marco chiama i mercenari e loro appiccano il fuoco alla pira a cui è legata Gloria. Gloria muore tra le fiamme.

Il Turco, la spiegazione del finale

"Non c'è posto per persone come il Turco nei libri di storia", spiega il finale della serie.

Nell'ultima scena de Il Turco, vediamo gli abitanti di Moena ritornare a casa e Marco tornare da prigioniero in Turchia.

L'ultima volta che qualcuno vide il Turco, lui cavalcava senza meta: aveva ritrovato l'onore ma aveva perso l'amore ed era per sempre senza casa.

