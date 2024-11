Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi

Mario è come un figlio per Nemo. Dopo la morte del padre, Mario è stato accolto nella famiglia del Patriarca ed è cresciuto sotto la sua ala protettrice. Dopo aver lasciato Elisa e poi sposato e messo incinta Nina, vuole essere il prescelto da Nemo per prendere il comando della Deep Sea. Ma nonostante questo, a causa della sua sfrenata ambizione, ha ucciso Carlo Bandera e ora porta con sé questo terribile segreto...