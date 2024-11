Neva Leoni è Lara

Volitiva, anche testarda, non è interessata al patrimonio di Nemo, ma segue con passione un’associazione di volontari che si occupano di giovani emarginati. Il suo coraggio e la sua determinazione non lasciano indifferente Mario, nonostante sia sposato e aspetti un figlio da Nina. Quando le cose volgeranno al peggio per Nemo dovrà prendere una decisione: aiutarlo o mantenere la sua promessa di non volersi far coinvolgere dal padre?