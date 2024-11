Il 22 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola.

Il Patriarca 2, la trama della seconda puntata

Nemo viene accusato ingiustamente di essere il mandante dell'attentato che ha ucciso il bambino testimone dell'omicidio di Buscemi.

Per questo motivo, Nemo entra in latitanza per difendersi dalle prove costruite da Raoul Morabito. L'uomo chiede a Ferro di portare nel suo nascondiglio Lara per proteggerla meglio dalle ritorsioni del suo nemico.

