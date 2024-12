Ecco come hanno reagito gli utenti alla terza puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola andata in onda venerdì 29 novembre

La terza puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda venerdì 29 novembre ed è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, il riassunto della terza puntata della serie e le reazioni degli utenti sui social.

Nemo (Claudio Amendola), Serena (Antonia Liskova) e Ferro (Michele De Virgilio)

Il Patriarca 2, cosa succede nella terza puntata

Nemo è in carcere e deve difendersi dal piano orchestrato da Raoul Morabito. Mario trova il nome del testimone che accusa Nemo dell'attentato.

Alice e Chiara parlano della serata passata insieme e si scambiano un tenero bacio. Nina è sempre più attratta da Daniele, che però desidera scappare da Levante e vivere lontano da suo padre.

