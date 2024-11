Ecco come hanno reagito gli utenti alla seconda puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola andata in onda venerdì 22 novembre

La seconda puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda venerdì 22 novembre ed è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, il riassunto della seconda puntata della serie e le reazioni degli utenti sui social.

Nemo (Claudio Amendola), Serena (Antonia Liskova) e Ferro (Michele De Virgilio)

Il Patriarca 2, cosa succede nella seconda puntata

Nemo viene accusato di essere il mandante dell'attentato che ha ucciso il bambino testimone dell'omicidio Buscemi.

Nemo entra in latitanza per difendersi dal piano architettato da Raoul Morabito.

Nina si scontra con Elisa e scopre un oscuro segreto del passato di Mario. Nina si allontana da Mario e lo accusa di averlo sposato solo per profitto e per avvicinarsi il più possibile a suo padre.

Nonostante la guerra tra le loro famiglie, Nina e Daniel sono sempre più vicini.

