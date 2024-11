Ecco come hanno reagito gli utenti alla prima puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola andata in onda venerdì 15 novembre

La prima puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda venerdì 15 novembre ed è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, il riassunto della prima puntata della serie e le reazioni degli utenti sui social al ritorno di Nemo Bandera.

Nemo (Claudio Amendola), Serena (Antonia Liskova) e Ferro (Michele De Virgilio)

Il Patriarca 2, cosa succede nella prima puntata

Nemo e la famiglia Bandera piangono la morte di Carlo. L'ispettore Monterosso ricatta Mario: è l'unico a sapere che è stato l'avvocato a uccidere Carlo e possiede la prova dell'omicidio.

A Levante arriva Raoul Morabito, cognato di Serena e vecchio socio nei loschi traffici di Nemo. Raoul è tornato per prendersi Levante e il suo porto. Mario è diviso tra Nina da cui aspetta un figlio e Lara di cui è innamorato.

Daniel, il figlio di Raoul, arriva a Levante e incontra Nina, la figlia di Nemo.

