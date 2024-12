Il finale de Il Patriarca 2 va in onda venerdì 20 dicembre in prima serata su Canale 5: ecco tutte le anticipazioni

La sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2 andrà in onda venerdì 20 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Come si concluderà la seconda stagione de Il Patriarca e la guerra tra Nemo Bandera e Raoul Morabito?

Il Patriarca 2, le anticipazioni del finale

Nina è contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara.

Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all'avversario. Elisa scopre la verità sulla morte del padre di Mario e questa scoperta rimette in discussione tutte le relazioni all'interno della famiglia Bandera.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE