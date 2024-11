Giulia Schiavo è Nina Bandera

Nina aspetta un bambino da Mario che l’ha sposata con l’intento di diventare l’erede di Nemo alla Deep Sea. Nina, sofferente anche per la morte del fratello Carlo, capisce che Mario non è sincero nei suoi sentimenti e soffre anche per la scelta del padre di voler far entrare la sorellastra Lara come erede alla Deep Sea. Questi sentimenti contrastanti la porteranno a scelte molto pericolose…