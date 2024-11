Federico Dordei è Raoul Morabito

Quando erano giovani, lui e Nemo lavoravano entrambi come contrabbandieri a Levante. Quando decise di prendere il controllo di Levante insieme a Tony, il padre di Mario, Raoul cercò di spodestare Nemo, ma il Patriarca uccise Tony e costrinse Raoul all’esilio. Raoul è tornato quindi per riprendersi ciò che gli è stato tolto, e per farlo è disposto a tutto. Oltre a manovrare Monica per riprendere il controllo della Deep Sea, cerca un’alleanza con Elisa, da poco divenuta sindaco di Levante: la donna vuole vendicarsi del tradimento di Mario, e Raoul sfrutta la sua indole malvagia per distruggere l’impero che Nemo ha costruito.