Domenica 27 settembre , in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity , va in onda Il mio nome è Carlo , il film tv con protagonisti Samuele Carrino e Lucia Mascino che ripercorre il cammino umano e spirituale di San Carlo Acutis.

Il mio nome è Carlo è un film tv che racconta la storia di San Carlo Acutis, un adolescente destinato a diventare il primo santo dell’era digitale. Samuele Carrino interpreta Carlo, mentre Lucia Mascino e Flavio Parenti danno il volto rispettivamente alla mamma Antonia e al papà Andrea.

Il film ripercorre la crescita di Carlo dall’infanzia agli ultimi giorni della sua vita. Nicolò Caruz Jaramillo interpreta Carlo a 6 anni, mentre Edoardo Vitalone lo interpreta a 11. Brayan Palliyagoda è Rajesh, un giovane accolto nella casa degli Acutis che si prende cura di Carlo fin dall’età di 4 anni.

Maurizio Donadoni interpreta il parroco, mentre gli amici di Carlo, Sofia, Alessio e Nick, sono interpretati da Nicky Passarella, Niccolò Festini Mira e Stefano Massari.

A 15 anni, Carlo viene colpito da una malattia improvvisa. Sebbene la sua vita sembri giungere prematuramente al termine, questo evento segna solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Il mio nome è Carlo è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Scopri tutti gli attori e le attrici del cast nel video qui sopra.

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