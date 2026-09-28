Domenica 27 settembre, su Canale 5, grande successo per la prima assoluta del film tv Il mio nome è Carlo , al vertice della prima serata con 4.269.000 spettatori totali e il 29.6% di share ( 30.1% sul target commerciale). Diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Samuele Carrino e Lucia Mascino , il tv movie sulla vita di San Carlo Acutis , il giovane santo morto a soli 15 anni, ha registrato picchi del 40% di share. Un risultato eccezionale anche tra il pubblico dei giovani, con una share del 32.6% sul target dei 15-34enni. Il mio nome è Carlo è visibile su Mediaset Infinity .

Giampaolo Letta: "Il merito va a Pier Silvio Berlusconi"

Dichiarazione di Giampaolo Letta, Vicedirettore generale fiction e cinema di Mediaset: "Siamo davvero fieri del film TV Il mio nome è Carlo, andato in onda ieri sera, e felici per lo straordinario risultato. Voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione, ma il merito va soprattutto al nostro editore Pier Silvio Berlusconi, a cui va anche un sincero grazie. È stato lui a individuare e scegliere questa storia, è stato lui a decidere la casa di produzione. Da anni Pier Silvio ci chiede di seguire questa strada, fatta di racconti ad alto valore umano. Oggi più che mai siamo tutti convinti che sia la scelta giusta e ci impegneremo per continuare a percorrerla".

Pier Silvio Berlusconi: "Un prodotto di cui siamo orgogliosi"

Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: "Sono davvero felice per il successo de Il mio nome è Carlo. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Ed è proprio questa la strada che personalmente sento più giusta e che vogliamo continuare a percorrere. Oggi più che mai servono storie umane, profonde e valoriali. Storie che fanno bene. Complimenti a tutti i professionisti che hanno lavorato per creare questo bellissimo prodotto. E un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo".