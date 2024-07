If You Love, tutti i baci tra Leyla e Ates

Rivediamo tutte le volte in cui Leyla e Ates si sono baciati in If You Love

La storia d'amore tra Leyla e Ates, i due protagonisti della serie turca If You Love, è stata piena di alti e bassi, ma è sempre stata accompagnata da romantici baci. Rivediamo nel video qui sopra tutti i baci tra i due protagonisti.

Leyla e Ates si sono baciati per la prima volta dopo un grande evento organizzato dalla famiglia Arcali. Ates si butta in piscina e la ragazza si tuffa per aiutarlo: tra i due scatta un romantico bacio

