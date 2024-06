Everywhere I go, tutti i baci di Selin e Demir

Rivediamo tutte le volte in cui Selin e Demir si sono baciati in Everywhere I go

I baci tra Selin e Demir sono stati momenti molto attesi dai fan mentre assistevano alla loro storia d'amore, raccontata nella serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Rivediamo nel video qui sopra tutti i baci tra i due protagonisti.

Selin e Demir si sono baciati per la prima volta durante una gita aziendale quando, persi nel bosco, trovano una baita dove passare la notte. Davanti al fuoco iniziano a raccontarsi episodi della loro vita. I due protagonisti sono sempre più intimi e si avvicinano fino a baciarsi.

Passerà un po' di tempo prima di rivedere questa intimità tra i due protagonisti ma, dopo avere ufficializzato la loro relazione, negli ultimi episodi hanno avuto tantissime occasioni per baciarsi, anche nei momenti più difficili.

