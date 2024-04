Everywhere I go, il primo bacio di Demir e Selin

Guarda il primo bacio dei due protagonisti di Everywhere I go nell'episodio pubblicato venerdì 12 aprile su Mediaset Infinity

Demir e Selin si baciano. Il momento tanto atteso dai fan di Everywhere I go - Coincidenze d'amore, la serie turca disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, è arrivato nell'episodio pubblicato venerdì 12 aprile.

Demir e Selin stanno partecipando a una gita aziendale organizzata da Alara insieme a tutti gli impiegati della Artemim. D opo l'ennesima discussione con Demir, Selin va a dormire in una barca in mezzo al lago e lui la cerca. Una volta trovata, i due cercano di ritrovare la via del ritorno, ma improvvisamente si rendono conto di essersi persi nel bosco.

Selin e Demir raggiungono la casa del guardiano e davanti al fuoco continuano a raccontarsi episodi della loro vita. I due piano piano si avvicinano sempre di più fino a baciarsi. Burak li trova poco dopo e si rende conto che è successo qualcosa tra i due. Guarda nel video qui sopra la scena del bacio di Demir e Selin nella puntata del 12 aprile. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

