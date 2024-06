Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Hasan in una scena di If you love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 17 al 21 giugno.

If You Love, le trame della settimana dal 17 al 21 giugno

La famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco e, come previsto dal regolamento del defunto Vahit, tutti i fratelli sono tenuti a partecipare.

Nel frattempo, Leyla, ormai del tutto disillusa, è decisa a mettere in atto il piano di Yakup, mentre in azienda, Bige scopre che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto.

Hasan trova Leyla nella tenuta, e lei si inventa che suo padre ha contratto un debito con la famiglia Arcali e che dovrà lavorare presso di loro per ripagarlo.

La banda di Yakup e la famiglia di Hasan si incontrano alla straordinaria festa nella tenuta di Ates. Hasan cerca la sua Leyla, e porta con sé parecchio denaro.

Infine, Ates torna a casa con Ilgaz, dove lo attendono Fusun e Umut pronti a portare via i ragazzi. Ma è proprio Ilgaz a rifiutare la proposta dello zio di andare a vivere con lui.

