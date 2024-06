Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dall'1 al 5 luglio.

If You Love, le trame della settimana dall'1 al 5 luglio

Leyla cede alle minacce di Fusun e decide di dirle che accetta la sua offerta. Nel frattempo, l'uomo a cui Leyla sta pagando le cure ospedaliere si sveglia. Leyla trova una scusa per raggiungere Ates e, alla fine della serata in onore della madre di Ates, lui la presenta ai giornalisti come la sua fidanzata. Leyla è ormai parte della famiglia, ma Ilgaz non è d'accordo, Baris tenterà quindi di parlarle per farla ragionare, intanto Ilter ha messo un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza. Sono giorni felici per le coppie della tenuta: Ates e Leyla si godono una gita romantica sulla collina degli innamorati, mentre Meryem e Mert si dichiarano i reciproci sentimenti. Infine, Ates accede ad alcuni video di sorveglianza e scopre che Leyla ha recuperato e rispedito il vestito rubato di sua madre e diventa silenzioso e distante.

