I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato l'8 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 26 della nuova serie turca If You Love, pubblicato lunedì 8 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates comunica ai fratelli che ha intenzione di sposarsi con Leyla. Alla domanda di Aydos sulla data del matrimonio, Leyla rimane sorpresa quando Ates afferma che si terrà nel fine settimana. I fratelli inizialmente reagiscono male alla notizia, ma Ates riesce a calmarli.

