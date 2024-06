I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 6 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 4 della nuova serie turca If You Love, pubblicato giovedì 6 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates scopre che Leyla è la nuova bambinaia della tenuta, ma quando si presenta la vera tata, Leyla è costretta a spiegare ad Ates le vere motivazioni che l'hanno portata a casa sua.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 6 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE