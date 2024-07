I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 25 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 39 della nuova serie turca If You Love, pubblicato giovedì 25 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates vuole trasferirsi all'estero visto che ha perso la custodia dei ragazzi.

Propone a Leyla di seguirlo, ma la ragazza non è convinta, perché sente di essere vicina a ritrovare la madre. A questo proposito invita a casa Firuze, che sta per farle una confessione, ma viene interrotta da Meryem che si sta per fidanzare ufficialmente. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 25 luglio di If You Love. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

