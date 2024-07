I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 23 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 37 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 23 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates dice a Leyla di sentirsi stressato e di voler andare in discoteca per distrarsi un po'. Lì troverà una sua vecchia fiamma e Leyla lo verrà a sapere grazie a una foto postata sui social.

Chiarita la cosa con Leyla, il giorno seguente Ates va a un appuntamento con Firuze che gli rivela la verità. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 23 luglio di If You Love. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

