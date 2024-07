I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 22 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 36 della nuova serie turca If You Love, pubblicato lunedì 22 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente.

Leyla sceglie di dire ad Ates del ricatto di Fusun; l'uomo allora si ricorda di aver assistito a una discussione tra sua zia e una donna a lui sconosciuta. Convinto che possa essere la pista giusta per trovare la madre di Leyla, Ates cerca di rintracciare Sebnem. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 22 luglio di If You Love. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE