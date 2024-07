I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 2 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 22 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 2 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo la sfilata Ates presenta ufficialmente Leyla come sua fidanzata di fronte ai giornalisti.

Proprio in quel momento viene arrestato Onur, denunciato da Yakup alla polizia perché stanco dei suoi continui tentativi di insubordinazione.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 2 luglio di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

