Nell'episodio 12 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 18 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla pianifica ben bene il suo piano di vendetta contro Ates.

O rmai completamente disillusa, Leyla è decisa a vendicarsi contro Ates e mettere così in atto la strategia di Yakup. Nel frattempo in azienda, Bige scopre che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Messi alle strette, Bige e Ates ipotizzano di partire per l'Italia alla ricerca di un nuovo fornitore.

Nel frattempo Leyla arriva in azienda con la scusa di portare ad Ates la borsa per il viaggio. Sentendo che stanno cercando un tessuto in pura seta e decide di offrire il suo aiuto. Conosce infatti diversi venditori di stoffe nel bazar della città. Ates accetta la proposta di Leyla, ma le concede un massimo di tre ore di tempo.

Dopo diversi giri, capitano nel negozio giusto e chiudono l'affare, ma nella stessa zona c'è anche Hasan, che sta cercando disperatamente quella che crede essere ancora sua moglie. La vede salire sull'auto di Ates e fa una foto della targa.

